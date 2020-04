Covid 19 – Patrocinio gratuito di Grande Nord per chi denuncia le omissioni

Ritardi nella cura? Familiari nelle Rsa che non hanno avuto la necessaria tutela? Il Covid 19 non è solo una emergenza epidemica, è una catastrofe organizzativa e politica.

Per questo nei prossimi giorni il movimento Grande Nord metterà a disposizione dei cittadini il patrocinio gratuito per chi vuole avere giustizia davanti alla negligenza e alle responsabilità di chi doveva fare e non ha fatto.