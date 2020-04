Covid 19 – Patrocinio gratuito di Grande Nord contro gli enti per le mancate tutele nelle rsa e nelle strutture. Ecco come fare

Ritardi nella cura per “ordini dall’alto”? Familiari nelle Rsa che non hanno avuto la necessaria tutela? Il Covid 19 non è solo una emergenza epidemica, è una catastrofe organizzativa e politica.

Per questo il movimento Grande Nord ha messo a disposizione dei cittadini il patrocinio gratuito per chi vuole avere giustizia davanti alla negligenza e alle responsabilità degli enti che non hanno tutelato in primis il personale sanitario e di conseguenza a cascata gli ospiti e i pazienti delle strutture.

Chi doveva fare, non ha fatto? Chi doveva dare disposizioni per mettere in sicurezza le strutture ha ritardato per immotivate ragioni? Hai perso un familiare?

Chiama il numero 389 5605565

Il patrocinio di Grande Nord è gratuito.