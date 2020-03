Coronavirus, positivo assessore Lombardia Mattinzoli. In accertamento la Giunta regionale

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli, “è risultato positivo al coronavirus“. Lo rende noto la Regione Lombardia. “Pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento”, spiega ancora la nota firmata dall’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

“Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il ministero della Salute e l’Istituto superiore di sanità per i contatti diretti”, aggiunge l’assessore.

Il contagio di Mattinzoli ha costretto gli assessori al Welfare e alla Protezione civile, Giulio Gallera e Pietro Foroni, a rinviare la loro visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona, i presidi più sovraccarichi di pazienti dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria. Gallera e Foroni erano attesi alle 9.30 all’ospedale di Lodi, da dove si sarebbero collegati a Palazzo Lombardia per partecipare alla seduta di giunta convocata per le 10.

Nel frattempo ha riaperto il Duomo, seppur adottando diverse cautele.

(Adnkronos)