Coronavirus e doppio passaporto per il Sud Tirolo

Mentre i confini tra Germania, Austria, Svizzera e Liechtenstein saranno completamente riaperti il 15 giugno p.v., non ci sarà per l’Austria alcuna prossima apertura con l’Italia (e pertanto con il Sudtirolo) in seguito alla elevata contagiosità del coronavirus.

Il portavoce territoriale della Süd-Tiroler Freiheit in Valle Pusteria, Bernhard Zimmerhofer, fa presente quanto segue: “Con la doppia cittadinanza noi Sudtirolesi avremmo avuto una importante carta da giocare. Potremmo infatti regolare e mantenere le relazioni essenziali con Paesi nostri vicini a settentrione anche in periodi di crisi. Pertanto ora è ancora più importante di sempre riattivarsi per ottenere la cittadinanza austriaca”.

Il turismo registra già elevate perdite a causa delle difficoltà derivanti dalle sospensioni per il coronavirus! Il turismo è una delle maggiori componenti della economia sudtirolese ed è collegato con la presenza soprattutto proveniente dai territori di lingua tedesca. In particolare dalla Germania con il 48,8%, dalla Svizzera con il 4,8% e dall’Austria con il 3,2% dei pernottamenti, secondo dati IDM dl 2018. Ogni ritardo nella riapertura dei confini comporterà ulteriori gravi perdite e chiusura di esercizi. Il confine aperto con i nostri vicini settentrionali è di vitale importanza per la provincia Autonoma!.

Purtroppo proprio il Presidente Regionale non si è dimostrato grande sostenitore del doppio passaporto per il Sudtirolesi. Egli classificò perfino come una “letterina” e non come “iniziativa istituzionale” una missiva di 51 personalità sudtirolesi dei settori religioso, politico, economico, sindacale, inviata nell’ottobre 2019 ai Ministri austriaci dell’Interno e degli Esteri, Peschorn e Schallenberg. Comunque quella “letterina” era stata sottoscritta anche da ben 11 su 15 Consiglieri Regionali della SVP.

Ora si tratta più che mai guardare avanti e unire le forze per ottenere questa importante meta che è la doppia cittadinanza per i sudtirolesi il più presto possibile.

Bernhard Zimmerhofer

Portavoce territoriale della “Süd-Tiroler Freiheit” per la Valle Pusteria