Coronavirus, Bernardelli: siate coerenti, rinviare referendum ed elezioni regionali

“Rinviare i comizi elettorali, sia per la chiamata alle urne per il referendum per il taglio dei parlamentari che per il rinnovo dei consigli regionali e le amministrazioni in scadenza”. Lo chiede Roberto Bernardelli, presidente di Grande Nord.

“Davanti ad una emergenza nazionale che vede le istituzioni impegnate H24 per garantire la salute pubblica, mi chiedo se non sia opportuno sospendere i prossimi appuntamenti elettorali, a fronte di un clima di incertezza sui tempi di superamento di focolai che, al di là di notizie reali e falsi allarmismi, richiede tuttavia la massima prudenza e comportamenti restrittivi. Se le istituzioni per prime mettono in quarantena intere comunità, con divieti di uscire ed entrare dai confini delle città, a questo punto si valuti con serietà e coerenza di considerare le scadenze elettorali una priorità che può attendere”.