Comuni commissariati: al Nord per ragioni politiche. Al Sud per mafia. Ma per la Salvini Premier siamo tutti uguali

di Cassandra – Io non canto vittoria nel leggere che i comuni commissariati sono al Sud e per mafia. E che al Nord la ragione principale è quella politica. A parte che da queste parti di mafia ce n’è da vendere… l prima considerazione che mi viene in mente è che per la politica l’Italia è tutta uguale. Specialmente per la Salvini premier. Un tempo, un tempo andato e lontano, c’erano manifesti che dicevano altro. Non per dire che i cittadini del Sud siano sporchi e cattivi, m per evidenziare l’esistenza di un altro Stato nello Stato.

Ecco cosa ci dice la fondazione Openpolis a proposito di comuni commissariati.

DA DICEMBRE 26 NUOVI COMUNI COMMISSARIATI