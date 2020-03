Ci toccherà la patrimoniale con la scusa del Coronavirus ?

di Luigi Basso -Con il Coronavirus abbiamo assistito in soli 6 giorni ad una baraonda che non ha precedenti nella storia di questa disgraziata Espressione Geografica.

Questa baraonda, alla luce degli ultimi segnali, potrebbe però essere indirizzata (per genio o per caso, questo non lo so) a far scattare un trappolone gigantesco sul Nord.

Da molti mesi, tutti gli indicatori economici segnavano tempesta in arrivo per il 2020.

Questa tempesta è causata dall’esercito di pidocchi e parassiti che continua a pretendere di essere mantenuto da chi produce: in un mondo globalizzato e super connesso, i sistemi inefficienti come quello italico – assistenzialisti fino al privilegio – sono espulsi dalla competizione perché mettono a carico di chi crea ricchezza troppi pesi insostenibili (oltretutto ingiusti e assurdi).

Mostrare questa verità, però, vorrebbe dire smascherare il Mago di Oz.

Ma ecco che magicamente si fa strada il colpo di genio: la crisi in arrivo è colpa del coronavirus, mica dei pidocchi e dei parassiti che sono costati, costano e costeranno centinaia di miliardi di euro.

E quando si dovrà mettere mano alla Patrimoniale per salvare l’economia affondata dal Coronavirus (mica dai pidocchi, eh) chi oserà protestare ? Chi oserà negare l’oro alla Patria Italica ?

Fantasie ? Vedremo tra poco.

Intanto prendiamo nota….