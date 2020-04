Ci ha lasciati Diego Maggi. Il cordoglio di Grande Nord. Bernardelli: un amico coerente e leale

Il virus non bussa alla porta, e ruba gli amici, li rapisce e li allontana per sempre. Diego Maggi, già responsabile di Grande Nord per la provincia di Lecco, ha pagato con la vita il contagio da coronavirus. Ricoverato in ospedale a Lecco per altre patologie, le sue condizioni si sono aggravate in seguito, in un beffardo destino che fa pagare a chi non deve il prezzo di una emergenza a cui il sistema ha pensato in ritardo, a singhiozzo. Il lungo elenco di quasi 100 medici caduti per Covid in prima linea la dice lunga.

“Di lui ricordiamo la coerenza, la lealtà agli ideali , per un Nord libero. Ciao Diego, amico forte, legato ai valori per i quali tutti noi continueremo a batterci senza disperdere il tuo impegno per la libertà”, ha dichiarato Roberto Bernardelli, presidente di Grande Nord.