Chi sono i Giuseppi’s boys

di Luigi Basso – È necessario rendersi conto molto velocemente che i partiti che sono al Governo, con la complicità anche gravemente incosciente dell’opposizione, vogliono approfittare dell’emergenza Coronavirus per riscrivere in salsa “socialista” tutte le norme che regolano l’organizzazione e le dinamiche della nostra società.

Non a caso, una delle fisime più strombazzate da Colao, neo presidente del Comitato di consulenti istituito per il suddetto scopo da Conte, è quella di intercettare le utenze telefoniche di tutti i cittadini, come si fa in Cina ed in Corea, perché la privacy ed altri diritti inviolabili della persona sono secondari di fronte all’emergenza Covid (ovviamente, c’è sempre un’emergenza in nome della quale sacrificare diritti…).

Si tratta di una proposta balzana che polverizza secoli di cultura giuridica liberale, come se la Cina e la Corea, poi, fossero sullo stesso piano degli USA o della Gran Bretagna in fatto di diritti umani.

La sparata di Colao non stupisce: del resto è stato messo lì proprio per queste sue idee strampalate ed è stato messo a capo di una squadra di consulenti che la pensano come lui.

Avete dubbi?

L’ Esperta Filomena Maggino, tendenza 5 Stelle Puglia, è una sostenitrice della decrescita felice e del fatto che il calo del PIL non va letto come recessione (eh già, che cosa vi salta in mente? Ci sono altri indicatori più adeguati a rappresentare il benessere: quali, però, non è dato sapere, Filomena sta ancora studiando il dilemma, intanto ci chiede di crederle).

L’ Esperta Mazzuccato, come Il Foglio ci ricorda, già consigliera economica di Corbyn, ha idee socialiste e marxiste: infatti i sudditi di Sua Maestà, conoscendo bene le idee dei consiglieri di Corbyn, hanno votato prima May e poi Johnson; l’Esperta ha capito l’antifona ha tolto le tende e fatto rotta verso lo Stivale….

Dal curriculum della Esperta Camussi apprendiamo che il suo pallino è la teoria Gender (a che servirà tale fissazione in un Comitato per la riapertura di attività dopo il virus? Ah, saperlo).

L’Esperto Focareta è famoso per aver patrocinato cause di iscritti alla FIOM ed alla CGIL: non lo vediamo battersi con Giuseppi a favore dei datori di lavoro o siamo troppo faziosi?

L’Esperto Moretti, critico sulle PMI, ha scoperto dopo anni di “studi matti e disperati” che esistono al mondo aree più ricche e altre più povere e non riesce a farsene una ragione: da quando ha ricevuto la folgorazione studia come redistribuire la ricchezza (non c’è intervista in cui non blateri di tasse… ) ; il nostro eroe piaceva molto a Obama, difatti gli Americani hanno prontamente chiamato Trump e Moretti ha sBarac(k)ato piantando le tende in Italia alla corte di Conte (da Obama a Conte è una bella carriera, non c’è che dire).

Potremmo continuare ancora per pagine, ma è chiaro il brodo culturale in cui ci ha infilato Giuseppi col suo Dream Team di vecchie glorie del socialismo dirigista alla Bertinotti.

Sarò ottimista, ma credo che i Giuseppi’s boys saranno meteore: dopo la fine del Governo di Giuseppi, molto vicina, già lì vedo dirigere la loro stravagante carovana verso la Cina o la Corea.

Sinceri auguri.