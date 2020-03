Chi ha sbagliato paghi. Conferenza stampa oggi al Cavalieri. Bernardelli: noi imprenditori diamo lavoro, il governo faccia la sua parte

“Chi ha sbagliato adesso paghi”. È convocata una conferenza stampa presso Hotel dei Cavalieri – The Square, con ingresso da Via Albricci, a Milano, il prossimo 5 Marzo alle ore 12.00, dal titolo: “Chi ha sbagliato adesso paghi”.

Roberto Bernardelli, imprenditore alberghiero, ha chiamato a raccolta la stampa per ascoltare le richieste di chi ha aziende del Nord oggi messe sotto scacco dall’emergenza coronavirus, soprattutto dopo i danni arrecati dai media e dai governi, sia si tratti di quelli locali che di quello nazionale, per una gestione improvvida dell’epidemia, della comunicazione che ha seminato ingiustificato allarmismo.

“Chiediamo i danni a chi, per primo, e prima ancora del virus, ha messo in ginocchio le regioni traino del Paese”, commenta Bernardelli.

“Il settore del turismo e dell’export sono sull’orlo del collasso e ancora attendiamo di capire le intenzioni della politica. Non si è visto nessuno da queste parti, nessuno ha chiamato. Li vediamo in tv a fare annunci. D’altra parte non hanno mai lavorato”. Bernardelli titolare di due alberghi a Milano, The Square e Hotel dei Cavalieri, chiede ora i danni assieme ad una cordata di associazioni e imprese.