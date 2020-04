Brescia, prima provincia per morti, ignorata dai media, uccisa due volte

di Monica Rizzi – Brescia prima provincia in Italia per morti… Brescia ignorata. o quasi, dai mass media. Quelli locali sono presenti, per quelli nazionali è un optional. Brescia e la sua Provincia definite medio piccole…. da un TG nazionale…. Brescia che raccoglie 11 milioni di euro in una manciata di giorni ma che vorrei sapere dove sono finiti ( è una domanda…. l’ultima notizia l’ho letta sul giornale che diceva avessero bloccato materiale in un magazzino)… Presidi medici e di soccorso che ad oggi ancora attendono materiale…. Arrivano donazioni da parte di aziende private che avevano piccole scorte di magazzino.

…Brescia che conta almeno 4 o 5 volte più dei morti ufficiali per non parlare degli infetti. Brescia che come al solito da brava LEONESSA si lecca le ferite e non fa caciara o vittimismo magari avendo 50 morti a livello regionale ma che resta composta e dignitosa nel suo dolore… Brescia che produce in termini di PIL più di 2 o 3 regioni messe insieme…. Brescia che non ha mai mollato e non mollerà mai.

Non sappiamo come andranno a finire le inchieste aperte dalla magistratura, ma il tribunale è quello del popolo, in cabina elettorale.