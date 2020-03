Boni: la Lega rateizza il suo debito di 49 milioni in 80 anni. Perché i Lombardi devono pagare le tasse rinviate tra qualche mese?

di Davide Boni – Ho una domanda da fare al governo, ai governatori e a quelli che prima di qui e prima di là. Ma perché la Lega può pagare il suo debito con lo Stato per un danno accertato, quei 49 milioni di euro, in 80 anni, e noi invece al massimo, da bravi lombardi cornuti dal Covid e mazziati dal fisco, avremo una rateizzazione delle tasse al massimo in qualche mese? Giusto così, per capire.

Per di più, non ci siamo ammalati per colpa nostra. Governatori con e senza maschera, giù la maschera!