Boni: il problema non è sinistra o destra ma tasse al Nord o a Roma

di Davide Boni – Riflessione: perdonate l’ardire, leggo con interesse e divertito , spesso ma non sempre, che alcuni continuano ad alimentare questo scontro destra / sinistra. Lo capisco, per chi per anni è cresciuto nutrendosi con i termini Fascismo (destra) e Comunismo (sinistra), per cui, la Meloni (pur non condividendo la capisco, è coerente) , stessa cosa Zingaretti ? Sì non Renzi, il Matteo fiorentino è un democristiano (con tutto il rispetto). Ma per tutti gli altri l’unico problema si restringe a che non governi Salvini o non governino le sinistre, hanno individuato i problemi di questo paese? O parlano solo per poter sostituire gli altri sulle poltrone? Lo dico soprattutto a noi lombardi, veneti, insomma genti del Nord, mentre state qui a ragionare di destra e di sinistra, e scusate il mio spirito ilare, deputati in carica e non, passano da destra a sinistra e viceversa senza porsi tanti problemi, solo per opportunità (intendo posti al sole presenti e futuri), sbattendosene degli ideali, dei valori e idee.

Pare quasi il passo del film “Mediterraneo”: “quelli che erano amici, sono diventati nemici, e quelli che erano nemici sono diventati amici”; questo ha la valenza di un pensiero filosofico, io lo riduco al vecchio dire italico “Franza o Spagna purché se magna”. Infatti nessuna delle due componenti vuole un cambio vero del Paese, ma giocano all’alternanza, spiegandovi di voler cambiare tutto, per non cambiare nulla. È desolante, soprattutto cari lombardi e veneti, perché lo fanno giocando sulla nostra pelle, sul referendum per l’Autonomia (farlocca) e sul nostro residuo fiscale. Ma se è così che vi piace, ben vi sta, continuate a corrergli dietro (destra e sinistra) ma non cambia nulla. Io sto qui a Nord, ma almeno non sono complice. #Daestaovest . Divertitevi, ma il tempo corre.