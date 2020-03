Boni: dobbiamo tutelarci dalla Regione, oltre che dal virus

di Davide Boni – Bene. La coerenza, innanzitutto. E allora ecco il manifesto della Regione Lombardia con le sue raccomandazioni. Mantenere la distanza. Restare a casa. Lavarsi le mani. Metti la mascherina. Tieni a casa i nonni.

Calma, a parte la stupidata di qualcuno della Giunta che ha mandato sui social solo parte del volantino per poi pubblicare questo con qualche riga in più…. . Ancora una volta, di fatto, ci troviamo ad un errore di comunicazione della politica. No comment. Io non ho più parole. A proposito, presidente, le mascherine dove le troviamo? E i bambini chi ce li tiene a casa? E per stare a casa, come ce la passiamo con i procedimenti di cassa integrazione? Sarà poco più di un mese per le piccole ditte… E di un paio di mesi per le altre. Capirai che aiuto, presidente. Scusate, cara giunta, perché a casa non ci restate voi e al vostro posto ci mettiamo qualcuno con qualche competenza in più? Giusto per proteggere gli altri e tutelare noi stessi.