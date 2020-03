Boni: continuiamo così. Diamo i nostri soldi a Roma

di Davide Boni – Riflessione:: guardando in diretta la conferenza stampa della Regione Lombardia, mi rendo sempre più conto, che nonostante il bombardamento mediatico delle tv nazionali che invitano all’unita nazionale, agli inviti di esporre il tricolore o cantare l’inno di Mameli ; qui nonostante tutto questo; viste le mascherine che ci hanno spedito da Roma, vista l’incapacità della Protezione Civile Nazionale di supportarci per l’acquisto di letti, dell’esercito che ci da strutture che si rivelano più inadatte a gestire l’emergenza. Qui stiamo facendo tutto noi Lombardi , senza mezzi , perché i nostri soldi li consegnamo a Roma, non vi pare vergognoso ? Non è ora di mollare questo paese Infame è fallito? #Daestaovest . P.S. La stessa cosa vale per il Veneto