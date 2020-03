Boni: 4 miliardi di aiuti per chi ha fame. Dove? Dove ci sono i 24mila forestali?

di Davide Boni – Arrivano 4,3 miliardi di euro per i più poveri del coronavirus. E 400 milioni di bonus spesa che saranno erogati dalla Protezione civile. I criteri? Quelli della povertà Istat, quelli che stanno in capo ai Comuni, in primis i più poveri. Dove? A Bergamo? A Nembro? A Vo’ Euganeo? o dove hanno chiuso le fabbriche nel lodigiano? Io non ho parole, ma non dovreste averle voi tutti cittadini di Lombardia; la Sicilia è già una ragione Autonoma, hanno 24.000 forestali , hanno 6 volte i dipendenti della regione Lombardia, hanno la metà degli abitanti, noi lavoriamo e in più gli regaliamo 400 milioni? Ma cosa state aspettando, oltre i 90 gradi non ci s può chinare …#daestaovest, andiamocene