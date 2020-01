Bernardelli, Rizzi e Boni: vogliono una “razza eletta” in Lombardia? Tagli ai disabili, vergogna mondiale

di Roberto Bernardelli, Monica Rizzi e Davide Boni – Quasi non ci credevamo. Era talmente impossibile immaginare che una regione come la Lombardia, sulla carta all’avanguardia in tutto, solidale, aperta, patria del volontariato, del cuore in mano, potesse generare un mostro: accettare supinamente il taglio ai fondi per la disabilità, perché “occorre risparmiare”.

Di primo acchito ci verrebbe da dire che si potrebbe iniziare con gli stipendi degli amministratori, magari leghisti, che fanno funzionare come una lippa Trenord. O dei presidenti leghisti delle società autostrade del Nord che aumentano i pedaggi. Ma non ci basterebbe un giorno. Oppure su tutti gli imboscati a fin di bene dentro le fondazioni bancarie, o nelle consulenze che piovono dall’alto per nomina politica. Ovviamente tutti esperti.

Risparmiare su cosa, presidente Fontana? Forse sulle famiglie che sono i veri eroi e martiri del secolo, che fanno fronte all’assenza dello Stato? Che si vedono ridurre per il colpo di genio di un assessore che passerà alla storia, come il lungimirante e geniale soldato obbediente alle ghigliottine fiscali romane, Stefano Bolognini, per aver pensato che fosse giusto non dare più quei 600 euro mensili, ovvero il contributo minimo per gli oltre 7.200 disabili lombardi gravi e gravissimi e le famiglie…. Tagliare agli sfigati, parola d’ordine. Come non averci pensato prima, vero Bolognini?

Lo sapete, poi, che si trattava di un “adeguamento a una norma statale”. E lo sapete vero, che abbiamo 56 miliardi di residuo fiscale su cui nessun politico lombardo ha osato puntare i piedi. Roma ci fotte e loro cosa fanno? Lasciano fottere i più deboli perché una legge, ingiusta, lo impone. Che politici coraggiosi. Non si fa, presidente Fontana.

Sapete vero che passare da 600 a 400 euro di aiuti mensili sarebbe stata una catastrofe. Ma invece siete andati avanti lo stesso. Sguardo fiero, mento ben pronunciato. Prima gli italiani. Ci voleva anche in Lombardia un uomo forte. Eccoli: i leghisti di lotta e di governo, o: sguardo acuto e vivace. Verso il vuoto. E lo sapete poi che nel 2018 la dotazione era di 1000 euro, poi scesa a 600 giusto per i tagli?