Bernardelli: “Chi ha sbagliato paghi”. Conferenza stampa imprenditori del Nord al Cavalieri-The Square giovedì 5 marzo

“Chi ha sbagliato adesso paghi”. È convocata una conferenza stampa presso Hotel dei Cavalieri – The Square, con ingresso da Via Albricci, a Milano, il prossimo 5 Marzo alle ore 12.00, dal titolo: “Chi ha sbagliato adesso paghi”

Saranno presenti imprenditori lombardi, veneti e piemontesi per denunciare e chiedere di rifondere i danni per quanto accaduto nei giorni scorsi, a coloro i quali sono stati responsabili del panico e ingiustificato allarmismo che hanno portato all’isolamento economico delle regioni traino del Paese.

“È stata gestita in modo pessimo l’intera vicenda. Ho dato mandato ai nostri legali di denunciare uno ad uno tutti coloro che hanno provocato il panico tra la gente e i turisti, a partire da quanti hanno indossato, davanti alla telecamera, una mascherina, occupando ruoli apicali, per estendere la denuncia ai direttori di quotidiani, ai direttori delle testate giornalistiche che con servizi titoli e foto hanno isolato l’Italia dal resto del mondo. A Milano i turisti e uomini d’affari non vengono. E dopo questa campagna mediatica, è stata distrutta l’occupazione che porterà tagli per migliaia di posti di lavoro”. Cosi Roberto Bernardelli titolare di due alberghi a Milano, The Square e Hotel dei Cavalieri.