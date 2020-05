“Aprite i confini tra il Tirolo settentrionale e orientale”

Molti studenti e tirocinanti sudtirolesi hanno un problema enorme: devono urgentemente tornare in Austria per sostenere esami importanti. – Anche l’Austria consentirebbe l’accesso ai sudtirolesi, ma l’Italia proibisce ai cittadini italiani ─ e quindi purtroppo anche ai cosiddetti altoatesini ─ di attraversare il confine di stato.

La “Süd-Tiroler Freiheit” ha quindi proposto al Consiglio Regionale di includere nella propria legge regionale sulle norme per il Coronavirus di aprire anche il confine con il Tirolo settentrionale e orientale.- “Non si può più accettare che l’Italia semplicemente ci proibisca di contattare il Paese in cui ci riconosciamo, l’Austria”, ha affermato Sven Knoll, Consigliere Regionale della Süd-Tiroler Freiheit.- Circa 7000 studenti sudtirolesi frequentano le università austriache. Molti sudtirolesi completano inoltre la loro formazione nelle università di scienze applicate austrische.- Dopo che le misure contro il coronavirus in Austria sono state allentate e scuole ed istituti educativi hanno ripreso a funzionare, nelle prossime settimane ci saranno importanti esami, che i sudtirolesi devono sostenere.

Anche per motivi sanitari, la chiusura unilaterale del confine italiano del Brennero non ha senso. Il rischio di infezione – dato il numero significativamente più elevato di infezioni in Italia – esisterebbe infatti piuttosto per l’Austria.

L’apertura più rapida possibile del confine tra la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Austria è urgente e necessaria sia per gli studenti, sia per altre situazioni e famiglie, nonché per gli affari e il turismo. Essa dovrebbe quindi essere resa possibile la prossima settimana con la propria legge regionale.