Antenna 3, Buccellati, Facioni e Redolfi ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 221 data quella di martedì 18 febbraio 202. In studio con Roberto Bernardelli davanti alle telecamere di Antenna 3 Claudia Buccellati, Maria Sole Facioni e Davide Redolfi. Per chiamare in diretta dalle 22,30 alle 23,30 il telefono è: 02 32 00 46 240

CLAUDIA BUCCELLATI

Dopo una laurea all’Università Statale di Milano e una specializzazione in marketing aziendale alla Bocconi e al C.A.P.A.C., Buccellati matura le prime esperienze lavorative nel campo immobiliare, per poi dedicarsi, fino al 2011, al mondo dei gioielli nel ruolo di Responsabile Marketing, membro del CDA della Mario Buccellati ed A.U. della Mario Buccellati Diffusion.

Commendatore della Repubblica e Consigliere di Reggenza della Banca d’Italia a Milano, ha ricevuto numerose onorificenze, tra cui il premo ”Rosa Camuna” da Regione Lombardia.

Già Presidente dell’Associazione di Via Montenapoleone, ha sempre dedicato tempo e risorse partecipando attivamente alla vita della Città.

È Socio Fondatore e Presidente dell’Associazione per il Policlinico Onlus con la quale ha affiancato il Comune di Milano nel progetto RianimaMi e No-slot bar.

Dal 2015 è Console Onorario di Panama a Milano e Lombardia: in questo ruolo collabora con la dr.ssa Kustermann della Mangiagalli sul tema della violenza sulle donne e minori.

Maria Sole FACIONI

Facioni è laureata in Biologia Molecolare e Cellulare all’Università di Pisa con PhD in Biological and Molecular Sciences. Ha unito la passione per la scienza alla sua esigenza alimentare.

Durante i primi anni universitari e dopo svariati esami clinici e numerose visite mediche (che per anni non hanno portato a nessuna diagnosi), scopre infatti di essere intollerante al lattosio, “in forma genetica”. Proprio sui banconi del laboratorio di ricerca dell’Unità di genetica del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa nasce l’idea di fondare l’Associazione Italiana Latto-Intolleranti Onlus (AILI), di cui Facioni Presidente. AILI è divenuta oggi il riferimento nazionale per gli intolleranti al lattosio. È co-fondatrice della start-up innovativa ELLEFREE, incubata presso il Polo Tecnologico Lucchese, proprietaria del Marchio di certificazione LFREE dedicato ai prodotti e servizi senza lattosio. È autrice di pubblicazioni scientifiche e relatrice di convegni tematici e corsi ECM.

Davide REDOLFI

Davide Redolfi, giovane “secessionista convinto” è docente in un centro di formazione professionale a Milano e frequenta l’Università di Bergamo, facoltà di “Scienze dell’Educazione”. Volontario nei City Angels, dedica costantemente il suo tempo libero a chi è ai margini della società. Il suo impegno politico nasce nel 2008: dopo anni all’interno della Lega Nord PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA, ha scelto di mettere tutta la sua passione e il suo impegno all’interno della Confederazione Grande Nord, dove è responsabile per la provincia di Monza e Brianza e Segretario Vicario per la Lombardia.