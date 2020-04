A Milano casi 9 volte superiori ai dati ufficiali

Potrebbe essere 9 volte più alto il numero dei contagiati dal nuovo coronavirus a Milano, secondo un’indagine condotta dai medici di famiglia che l’Adnkronos Salute ha potuto visionare. Si salirebbe da una percentuale di infettati rilevata dalle statistiche ufficiali che a marzo – nel periodo preso in considerazione dall’indagine – era pari allo 0,17% della popolazione della metropoli, fino all’1,5% che emerge dalle osservazioni raccolte dai camici bianchi di fiducia sui loro assistiti. A prendere l’iniziativa di approfondire il nodo dei numeri reali – tanto dibattuto – è stato il medico di famiglia Irven Mussi, che ha deciso di inviare un breve questionario ai colleghi, con l’obiettivo di fotografare la situazione del capoluogo lombardo e provincia.

A muoverlo il fatto che “in Lombardia i tamponi nasofaringei per la ricerca di Covid-19 vengono eseguiti su pazienti ricoverati o che afferiscono al pronto soccorso oppure in situazioni particolari (calciatori, cliniche e così via) – dice Mussi – Sul territorio non sono stati eseguiti tamponi, nemmeno a pazienti fortemente sospetti per coronavirus”. Quindi, ragiona, “tutti i dati sul numero dei colpiti dall’epidemia di Covid-19 in regione si riferiscono a pazienti gravi, per i quali c’è stato un accesso agli ospedali. In realtà la maggior parte dei pazienti non presentano, per fortuna, situazioni cliniche così drammatiche da richiedere il ricovero. E questi non risultano in nessun report ufficiale”.

“Abbiamo quindi chiesto ad alcuni medici di medicina generale di segnalare i casi di pazienti che hanno presentato sintomi che hanno portato il camice bianco a un forte sospetto di infezione da coronavirus”, spiega Mussi. “Ormai un caso sospetto, con l’esperienza clinica acquisita, è facilmente riconoscibile. Oltre i sintomi classici (febbre, tosse, dispnea), sono spesso presenti altri sintomi come cefalea, astenia intensa, mialgie, alterazioni del gusto e dell’olfatto. La diagnosi è anche facilitata dal fatto che dall’inizio di marzo non è praticamente più presente il virus influenzale stagionale”.

I medici di famiglia coinvolti nell’indagine dovevano indicare: il numero di assistiti, i casi fortemente sospetti per infezione da Covid-19 riscontrati tra i propri assistiti da fine febbraio a tutto il mese di marzo, il numero di casi gestiti a domicilio, il numero di Covid-positivi ricoverati in ospedale, i deceduti in ospedale e a domicilio, il numero di tamponi eseguiti ai loro assistiti a domicilio. Hanno inviato dati 20 medici di medicina generale, di cui 14 esercitano a Milano città, 6 in altre cittadine o paesi per un totale di più di 30.000 assistiti.

“Il numero di infettati da Covid-19 è risultato molto più esteso rispetto ai numeri ufficiali”. Applicando le percentuali rilevate dai medici (1,5% dei totali assistiti a Milano e 1,8% in provincia), nella metropoli a marzo il contagio reale sarebbe stato nell’ordine non delle migliaia come rilevato dai dati ufficiali, ma di decine di migliaia (più o meno 30mila contro oltre 3 mila). “Un gap rilevato nello stesso ordine di grandezza, ma con numeri assoluti ovviamente diversi, anche in realtà come Bergamo e in Piemonte dove si sono fatte rilevazioni simili”, fa notare Mussi. “Probabilmente – aggiunge – il numero reale è anche maggiore dei dati riportati dai medici di famiglia, in quanto sono stati riportati solo i casi fortemente sospetti per coronavirus”.

Una percentuale molto alta di casi Covid (88%) è stata gestita a domicilio, prosegue il medico di famiglia. “Pensiamo quale impatto devastante avremmo avuto sui pronto soccorso se molti di questi pazienti si fossero recati in ospedale”. Un’ultima riflessione riguarda la letalità dell’infezione: “Dai nostri dati, 3% a Milano e 6% in provincia, è sicuramente molto più bassa rispetto ai dati ufficiali; anche in questo caso riteniamo che i valori dovrebbero essere ancora minori in quanto era stato richiesto di segnalare solo i casi decisamente sospetti di Covid”.

Il Decreto Cura Italia, all’articolo 5, stabilisce che i dispositivi di protezione individuali debbano essere forniti con priorità agli operatori sanitari e le disposizioni del DPCM del 17 marzo avrebbero dovuto essere attuate entro 5 giorni dalla sua entrata in vigore. Secondo l’OMS, il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare filtranti respiratori FFP2 e FFP3 per le procedure che generano aerosol. Necessario, secondo i riferimenti competenti, l’utilizzo della protezione facciale, del camice impermeabile a maniche lunghe, dei guanti. Questo purtroppo non accade in molte strutture ospedaliere, dove il personale è costretto a lavorare in condizioni estreme, per la scarsità di DPI idonei.

«A noi – aggiunge Tortorella –segnalano di aver ricevuto mascherine della consistenza dei panni utili a raccogliere la polvere o di aver dovuto comprare da sé i dispositivi di sicurezza previsti dalla legge, di dover sostenere turni estenuanti ed, in molti casi, senza neppure ricevere una preparazione adeguata al caso concreto provenendo da reparti completamente disomogenei, oltre a doversi reperire (per i liberi professionisti) una copertura assicurativa adeguata al nuovo rischio per poter continuare a fornire la loro prestazione. Ci sono delle palesi responsabilità di cui qualcuno dovrà rispondere e Consulcesi, come sempre, sarà dalla parte degli operatori sanitari».

(Fonte Adnkrons Salute)

