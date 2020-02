Senzasconti, Olivieri, Lamperti e Zappia ad Antenna 3

SENZA SCONTI, puntata 217 per la serata di martedì 4 febbraio 2020. Con Roberto Bernardelli ad Antenna 3 dalle 22,30 alle 23,30 in diretta ci sono Giuseppe Olivieri, Marco Lamperti e Alessia Ruggeri. Per intervenire telefono: 02 32 00 46 240

Marco LAMPERTI

Marco Lamperti ha 32 anni ed è, dal 2012, Consigliere Comunale di Monza per il Partito Democratico. È inoltre Membro della Segreteria Provinciale di Monza e Brianza e dell’Assemblea Nazionale del PD. Laureato in Ingegneria per l’ambiente e il territorio, lavora come key account manager per un’importante società di energia e gas. “Liberale e liberista”, è appassionato di teatro e cinema.

Giuseppe OLIVIERI

Giuseppe Olivieri, 53 anni, nato a Gorgonzola, ma di origini lunigianesi, è sposato, ha tre figli ed è Odontoiatra. È fedele al motto del filantropo indiano-americano George Abraham: “Non potrei far niente di meglio nella mia vita che essere al servizio di chi ha bisogno”. Nel movimento Grande Nord ricopre il ruolo di responsabile nazionale (Lombardia) delle Politiche per la Famiglia.

Roberto ZAPPIA

Avvocato civilista da oltre 25 anni, Roberto Zappia è titolare di uno studio legale a Milano. Oltre all’esercizio della professione forense, Zappia ha sempre dedicato parte del proprio tempo all’impegno sociale, ad esempio tenendo corsi e incontri presso l’Università della Terza Età e scuole medie superiori. Proprio “con lo spirito di realizzare qualcosa di utile per la collettività”, Zappia oggi è Coordinatore Regionale per la Lombardia di P.I.N., Partite Iva Nazionali, rete associativa nata a seguito dell’adesione, in poche settimane, di oltre 20.000 persone alla relativa pagina social Partite Iva Incazzate”.